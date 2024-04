Verhandlungen laufen: Kehrt Union-Star Gosens zurück nach Italien?

"Meine Ambition ist klar, das für mich höchste Niveau zu erreichen. Deswegen wird man nach der Saison schauen und gucken, was das Richtige ist", so Gosens und schränkte ein: "Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich nach einer Saison Abschied nehme. Absolut nicht."

Nun könnte es den 29-Jährigen wieder in die Serie A ziehen. Der Gazzetta dello Sport zufolge buhlt Lazio Rom um den Linksverteidiger.

Erst vergangenen Sommer erfüllte sich der 20-malige Nationalspieler den Traum von der Bundesliga . 13 Millionen Euro überwiesen die Eisernen an Inter Mailand. So viel wie noch nie.

Sechs Jahre lang beackerte er in der Serie A die linke Außenbahn, spielte sich in den Kreis der Nationalmannschaft. Da will Gosens, der zuletzt nicht berücksichtigt wurde, auch wieder hin. Er hat die EM, aber auch die WM fest im Blick.

Während Union weiter knietief im Abstiegskampf steckt, kann Lazio womöglich mit der internationalen Bühne locken. Auf Platz sieben ist die Biancocelesti auf Kurs Europa.