Verliert Union Berlin seinen Chef an diesen Traditonsverein?

Union-Boss Oliver Ruhnert leitet seit 2017 die Geschicke bei den Eisernen. © Swen Pförtner/dpa

In den vergangenen Jahren ging es für Union Berlin und Oliver Ruhnert nur in eine Richtung, und zwar nach oben. In dieser Spielzeit stimmen zwar die Leistungen, aber die Ergebnisse lassen noch zu wünschen übrig.

Der Vater des Erfolges ist trotz der kleinen Leistungsdelle gefragt wie nie. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll Schalke 04 großes Interesse an einer Verpflichtung des 51-Jährigen haben.

Geht Ruhnert von der Champions League in die 2. Liga zu Schalke 04? Was für viele äußerst realitätsfern klingt, könnte am Ende gar nicht so abwegig sein.

Bevor es ihn 2017 in den Osten von Berlin zog, war er sechs Jahre lange Chef der Schalker Nachwuchsabteilung (Knappenschmiede). Dass Ruhnert am Ende der Spielzeit bei Union aussteigen kann und er somit frei wäre, nährt dieses Gerücht ungemein.

Bis es so weit ist, könnte der ehemalige Schalke-Manager Horst Heldt (53) übernehmen. Beide kennen sich gut und Ruhnert sagte zur Personalie Heldt: "Mit seinem Abschied hat ein Umdenken auf Schalke eingesetzt. Der Zusammenhalt des Klubs scheint mir verloren gegangen. Horst Heldt hatte diesen Verein verstanden".