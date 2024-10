Vertessen fordert mehr Spielzeit bei Union Berlin: "Da reicht nicht ein gutes Spiel"

Bo Svensson (45) sieht bei seinem Stürmer Yorbe Vertessen Fortschritte, fordert aber noch mehr Konstanz. © Andreas Gora/dpa

"Wir haben keine Zweifel an Yorbes Qualitäten. Es ist nur so, wir wollen es öfter sehen", sagte der Däne vor dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger Holstein Kiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Die Verantwortlichen hätten hohe Ansprüche an Vertessen. "Es muss erkennbar sein, dass er die erfüllen will", befand Svensson weiter.

Seit Februar trägt der Belgier das Trikot der Köpenicker. Dass er für die offensiv schwachen Eisernen bislang nur fünf Tore erzielen konnte, liegt auch an seiner Jokerrolle. Nur selten stand der Offensivspieler in der Startelf.

"Ich war auf jeden Fall enttäuscht. Ich will aber mehr sein als ein Joker. Ich will ein Spieler sein, der von Anfang an spielt und auf den der Trainer setzt", hatte Vertessen zuletzt geäußert.