Von wegen nur Vogelfutter: So viel Champions League steckt schon in Union

Berlin - Größer könnte die Diskrepanz kaum sein. Auf der einen Seite Dauer-Teilnehmer und achtfacher Champions-League-Sieger Real Madrid, auf der anderen Seite Kult-Klub Union Berlin . Für die Eisernen ist die Königsklasse komplettes Neuland. Vor fünf Jahren hießen die Gegner noch Sandhausen, Regensburg und Aue, jetzt erklingt bei der Premiere am Mittwochabend (18.45 Uhr/DAZN) die Champions-League-Hymne im Bernabeu.

Beinah wäre Robin Gosens (29) der große Held geworden. Der deutsche Nationalspieler brachte viel Schwung und hatte im Finale den Ausgleich auf dem Kopf. Weil aber Keeper Ederson tief in der Nachspielzeit klasse parierte, durfte Manchester City den Henkelpott erstmals in die Höhe recken.

Das Bernabeu kennt der Italiener bereits. Zuletzt spielte der 36-Jährige 2015 in Madrid, als sich Juve das Finalticket sicherte und dann schließlich Barcelona unterlag. Im Olympiastadion, Unions Heimspielstätte.

Europameister, neun Meisterschaften mit Juventus Turin, 84 Spiele in der Königsklasse - dass Oliver Ruhnert (51) es geschafft hat, einen Spieler solchen Kalibers zu verpflichten, zeigt: Union ist in der Spitzenklasse angekommen. Auf sein Debüt muss Leonardo Bonucci (36) allerdings noch warten .

Doch auch wenn Kevin Behrens (32) noch immer mehr Regionalliga-Tore als Bundesligaspiele in seiner Vita stehen hat, ist die Hymne nicht für jeden Unioner komplett neu.

Robin Gosens (29) hat sich für die Champions League schon warmgeschossen, traf in der Liga schon dreimal. © Thomas Frey/dpa

Wenn man so will, ist es sein Pech, aber auch Unions Glück. Hätte er getroffen, wäre es fraglich, ob Inter den Finalhelden hätte ziehen lassen.

Zumindest das Preisschild wäre wohl höher gewesen als die derzeit kolportieren 15 Millionen Euro. In der Bundesliga ballert Gosens schon mächtig drauf los, erzielte drei Tore in vier Spielen.

So kann es auch bei Real weitergehen.

Lucas Tousart

Noch zu Zeiten des "Big City Clubs" von Hertha BSC verpflichtet, hat es nach drei Jahren Abstiegskampf in Berlin endlich mit dem Königsklassen-Comeback geklappt. Wenn auch nur dank eines Wechsels innerhalb der Stadt.

Denn vor seinem Engagement in der Hauptstadt war Lucas Tousart (26) mit Olympique Lyon regelmäßiger Gast. Ganze 15 Mal lief der Franzose in der Champions League auf, kegelte mit seinem Treffer gar Juve und Bonucci aus dem Wettbewerb.

Kevin Volland

Mit Monaco scheiterte Kevin Volland (31) jeweils in der Qualifikation, mit Bayer Leverkusen ist er aber schon auf den Geschmack gekommen. In zwölf Spielen gelangen ihm zwei Treffer. Bei den Königlichen kann er daran arbeiten, sein Torekonto weiter aufzufüllen. Die Rot-Sperre gilt nicht in der Champions League.