Warum schon wieder geträumt werden darf: Union auf Kurs Champions League

Union Berlin konnte in der Alten Försterei alle drei Heimspiele gewinnen. © Andreas Gora/dpa

Die Köpenicker besinnen sich wieder darauf, was sie in der Vergangenheit schon so stark gemacht hat: eine sattelfeste Defensive. Union ist wieder ein Bollwerk!

Erst vier Gegentore sprechen für sich. Nur RB Leipzig hat noch weniger Tore kassiert (zwei). Noch wichtiger ist, dass beinah gar keine Chancen erst zugelassen werden.

Auffällig: Vor allem zu Hause werden fleißig Punkte gesammelt. Das hat nicht nur der BVB zu spüren bekommen. Drei Spiele, neun Punkte! Die Eisernen sind wieder eine Heimmacht.

Es erinnert beinah schon an die Hochphase unter Urs Fischer (58). Es war nicht immer schön, aber erfolgreich - und führte Union mit dem pragmatischen Fußball gar bis in die Champions League.

Apropos Königsklasse, die ist gar nicht mal so unrealistisch. Vorausgesetzt, es geht so weiter. Die Eisernen haben derzeit einen Punkteschnitt von 1,83. Damit kämen sie nach 34 Spieltagen auf insgesamt 62 Zähler, exakt jener Punktzahl, die in der Saison 2022/23 den Einzug in die Champions League bedeutete.