Bayer 04 bärenstark! Werkself darf vom Europa-League-Titel träumen

Budapest/Leverkusen - Die Werkself hat es geschafft! Das Team von Trainer Xabi Alonso hat sich am Donnerstagabend mit einem souveränen 2:0 (1:0) bei Ferencvaros Budapest als einzige deutsche Mannschaft für das Viertelfinale der Europa League qualifiziert.

Glück hatten allerdings auch die Gastgeber, die durch Florian Wirtz oder Diaby durchaus schon in der ersten Hälfte ihre Viertelfinal-Träume hätten begraben können.

Auch das Rückspiel gewann Schwarz-Rot mit 2:0 - inklusive frechem Jubel von Torschütze Amine Adli vor dem Heimblock. © IMAGO / ZUMA Press

Dass die Werkself den Sack allerdings schon in der ersten Halbzeit nicht zu machen konnte, lag auch an der eigenen Chancenverwertung, die gegen Budapest wie so oft im Alltag Bundesliga zu Wünschen übrig ließ.

Egal ob Florian Wirtz, Moussa Diaby, Amine Adli oder Mitchel Bakker - keiner der Mannen in Rot konnte die gut herausgespielten Chancen nutzen und frühzeitig auf 2:0 stellen. Das gelang den Gästen erst tief in der zweiten Hälfte.

Nach einem blitzsauberen Konter und perfekt inszenierten Überzahlspiel stand schließlich Adli genau richtig und schob aus kürzester Distanz freistehend zum 2:0 ein und entsandte die Klub-Verantwortlichen damit endgültig zur Viertelfinal-Auslosung nach Nyon.

"Wir haben eine solide Leistung gezeigt und sind zu Recht im Viertelfinale", fand Keeper Lukas Hradecky nach dem überzeugenden Auftritt.

Schon um 13 Uhr wird am heutigen Freitag der kommende Viertelfinal-Gegner der Werkself ausgelost! In der Bundesliga bekommt es Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr) mit niemand geringerem als dem Rekordmeister Bayern München zu tun.