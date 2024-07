Bayer 04 gibt Problem-Stürmer ab: Sardar Azmoun ist weg!

Trotz seiner durchwachsenen Bilanz von gerade einmal fünf Toren in 44 Pflichtspielen machen die Bosse um Simon Rolfes (42) demnach noch ein kleines aber feines Transferplus mit dem Sorgenkind.

Dem Kicker zufolge wechselt der 29-Jährige in den nächsten Tagen zu Shabab Al-Ahli. Dort soll er schon bald den Medizincheck absolvieren und das Rheinland endgültig verlassen.

Zweieinhalb Jahre nach seinem Transfer von Zenit Sankt Petersburg nach Leverkusen zieht es den Iraner künftig in die Wüste!

Bislang ging Martin Terrier (r.) für Stade Rennes auf Torejagd. Seit ein paar Tagen steht er bei Bayer 04 unter Vertrag. © Lou BENOIST / AFP

Der Iraner kam während seiner Zeit unterm Bayer-Kreuz nie über die Reservistenrolle hinaus, überzeugte auch abseits des Rasens nicht gerade mit Motivation und Leidenschaft.

Das soll ab sofort nicht mehr Bayers Problem sein. Der Doublesieger hatte sich in den vergangenen Tagen mit Frankreich-Stürmer Martin Terrier (27) von Stade Rennes verstärkt.

Neben Patrick Schick (28) und Victor Boniface (23) war im Kader von Alonso also keinerlei Platz mehr für den Stürmer.

In etwas mehr als drei Wochen wird es für die Werkself so richtig ernst. Dann steigt in der BayArena gegen den VfB Stuttgart (17. August, 20.30 Uhr) der Supercup.

Für Terrier und Co. die erste Gelegenheit auf den nächsten Titel der Vereinsgeschichte.