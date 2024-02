09.02.2024 14:06 Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Bayern: So viele Länder schauen am Samstag zu!

Das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend hat nicht in Deutschland große Bedeutung! In hunderten Ländern soll das Duell morgen übertragen werden.

Von Maurice Hossinger

Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Bayern München. Diese Begegnung elektrisiert am morgigen Samstagabend (18.30 Uhr) nicht nur die deutschen Fußballmassen! Auf Mittelfeldmotor Granit Xhaka wird es am Samstagabend besonders ankommen. © Marius Becker/dpa In der Leverkusener BayArena geht es im Duell gegen den Rekordmeister nicht nur um drei Punkte - im Falle eines Sieges der Werkself könnte es ein entscheidender Schritt in Richtung erste Meisterschaft der Klubhistorie sein. Das ist auch anderen Mitgliedsverbänden der FIFA nicht entgangen. Wie die DFL am heutigen Freitag mitteilte, wird das Spitzenspiel der bisherigen Saison in 200 von 211 Ländern übertragen. Demnach sollen TV-Sender aus Frankreich, Belgien, Mexiko, den USA, Italien, Polen und China direkt aus der BayArena berichten. Für die Hausherren unter der Leitung von Trainer Xabi Alonso (42) - die in der aktuellen Saison noch kein einziges Pflichtspiel verloren - könnte ein Heimsieg bedeuten, den Punktevorsprung auf fünf Zähler auf die Bayern auszubauen.

Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa