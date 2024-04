Bayer 04 verhindert Transfer! Dieser Star darf nicht für Millionen-Angebot gehen

Leverkusen - Einen Tag vor dem Knaller-Duell bei Borussia Dortmund scheint durchzusickern, dass einer der Meister-Stars aus Leverkusen nicht in den Süden wechseln darf!

Werden die Bosse schwach und lassen Piero Hincapie (22, M.) für ein saftiges Millionen-Angebot nach Spanien ziehen? © Federico Gambarini/dpa

Erst vor wenigen Tagen stellte Klubboss Fernando Carro (59) in der spanischen "AS" klar, dass die Werkself auch in diesem Sommer wieder einen großen Verkauf hinnehmen müsse, um Neuverpflichtungen zu refinanzieren.

Einem möglichen Transfer schoben die Verantwortlichen um Meistermacher Simon Rolfes (42) dabei aber offenbar einen Riegel vor - dem von Abwehrspieler Piero Hincapie (22)!

Schon seit Längerem wird der Ecuadorianer mit Atlético Madrid in Verbindung gebracht. Ein Angebot von knapp unter 30 Millionen Euro will man an der Bismarckstraße nun aber abgelehnt haben.

Darüber berichtet die "AS" im Anschluss an das Interview mit Fernando Carro. Stimmt die Prognose der Spanier, dürften die Colchoneros ihr Angebot deutlich in die Höhe schrauben, um den 22-Jährigen nach Südeuropa zu lotsen.