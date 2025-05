Bayer 04 will diesen Bochum-Verteidiger: Das hat der 1. FC Köln damit zu tun

Tim Oermann (21, r.) dürfte wohl bald für Bayer 04 Leverkusen auflaufen. © Carmen Jaspersen/dpa

Mitten in den Wechselspielchen von Abwehrchef Jonathan Tah (29) wollen sich die Leverkusener für die Zukunft neu aufstellen, dabei auf "Jugend forscht" bauen.

Dementsprechend fix soll laut Transfermarkt.de der Transfer von Tim Oermann (21) vom VfL Bochum sein.

Der 21-Jährige zählt in der laufenden Saison zu den Dauerbrennern der Bochumer und soll sich so für Bayer 04 empfohlen haben. Dem Bericht zufolge könnte der deutsche U21-Nationalspieler in diesem Sommer für ein bis zwei Millionen Euro nach Leverkusen wechseln und prompt weiterverliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln