Bayer Leverkusen macht ernst! Zieht die Werkself diesen Mega-Star in die Bundesliga?

Leverkusen - Bahnt sich beim aktuellen Tabellenführer der Bundesliga ein echter Mega-Transfer an? Offenbar soll Bayer 04 ein Auge auf einen absoluten Superstar geworfen haben!

Zieht in nun der spanische Altmeister Xabi Alonso (42) unters Bayer-Kreuz? Hinter den Kulissen soll sich der 28-Jährige bereits darauf verständigt haben wechseln zu wollen.

Erst am vergangenen Sonntag hatten die Leverkusener den Transfer von Angreifer Borja Iglesias (31) von Betis Sevilla unter Dach und Fach gebracht.

Derzeit hat Xabi Alonso allen Grund zur Freude an der Seitenlinie der Werkself. © Jan Woitas/dpa

Die tickende Uhr! Schon am Donnerstag schließt hierzulande um 18 Uhr das Transferfenster.

Nicht nur in Paris müsse man daher fix handeln, um einen Wechsel des 28-Jährigen noch rechtzeitig über die Bühne zu bekommen. Auch in Leverkusen müsste bis zum Ablauf der Frist ein Zahnrad ins andere greifen.

Scheitert der Mega-Transfer daher an der mangelnden Zeit? Schon in der Vergangenheit sorgten etliche Klubs der Liga für kuriose Transferpannen.

Unvergessen dabei das zu spät eingeschickte Fax des 1. FC Köln im Rahmen der Bemühungen um Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (34) vor einigen Jahren.

So weit soll es im Fall der Fälle beim Spitzenreiter dann aber doch nicht kommen. Schon am kommenden Samstag reist der Trupp um Welt- und Europameister Alonso nach Darmstadt, um den Platz an der Sonne gegen aufrückende Münchner zu verteidigen.