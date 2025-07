Bayer Leverkusen will BVB in die Suppe spucken: Werkself jagt Belgien-Star

Leverkusen - Nach dem Abgang von Jeremie Frimpong (24) zum FC Liverpool fahndet Bayer 04 Leverkusen nach einem neuen Flügelflitzer. Nun könnte der Vize-Meister in den Niederlanden fündig geworden sein.

Hinzu kommt, dass Bakayokos Vertrag beim niederländischen Meister bereits 2026 endet. Heißt: Will der Traditionsklub noch einmal ordentlich mit dem 18-fachen belgischen Nationalspieler abkassieren, muss ein Wechsel noch in diesem Sommer stattfinden.

Der Belgier, der auch mit Bayer-Konkurrent Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird, gilt als dynamisch, torgefährlich und technisch stark - und passt damit perfekt in das Anforderungsprofil von Leverkusens Neu-Coach Erik ten Hag (55).

Malik Tilman (23) wurde einst beim FC Bayern München ausgebildet. Beim Rekordmeister blieb ihm der Durchbruch allerdings verwehrt. © Patrick Post/AP/dpa

Daneben soll die Werkself weiterhin großes Interesse an einem anderen PSV-Star haben: Malik Tillmann (23).

Der Zehner, der einst beim FC Bayern München ausgebildet wurde, hat in der vergangenen Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und gilt als heißer Anwärter auf die Nachfolge des zum FC Liverpool abgewanderten Florian Wirtz (22).

Als Ablöse für den Deutsch-Amerikaner stehen 40 Millionen Euro im Raum.

Sollte sich Bayer am Ende also für den Transfer-Doppelschlag entscheiden, könnten durchaus 75 Millionen Euro vom Rhein in Richtung Eindhoven fließen.