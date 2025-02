Bayer-Star über Trainer Alonso: "Manchmal verstehen wir seine Taktik nicht"

Amine Adli (24) feierte am Samstag im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München nach knapp vier Monaten Verletzungspause sein Comeback. © Federico Gambarini/dpa

Der Spanier sei nämlich der Hauptgrund dafür, warum sich die Werkself in den vergangenen anderthalb Jahren vom ewigen Zweiten zu einem echten Spitzenteam entwickeln konnte.

Ein Grund dafür liegt zweifelsfrei in der taktischen Finesse, die Alonso schon als Spieler ausgezeichnet haben. Eine Fähigkeit, die dem 43-Jährigen auch in der Zeit nach der aktiven Karriere zugutekommt - auch, wenn er seine Profis damit so ab und an überfordert.

"Er hat manchmal Ideen, die keiner erklären kann. Seine Taktik ist manchmal besonders", berichtet Adli bei einem Pressetermin am Mittwoch in der heimischen BayArena. Das ginge sogar so weit, dass selbst die Stars der Werkself die Anweisungen des peniblen Spaniers nicht immer verstehen würden, gesteht der marokkanische Nationalspieler.

Das Vertrauen in die Fähigkeiten der Startrainers ist aber dennoch ungebrochen - aus einem einfachen Grund: "Es funktioniert fast immer", meint der Linksaußen.