Bewegung im Fall Jonathan Tah: FC Bayern macht Leverkusen wohl neues Angebot

Nationalspieler Jonathan Tah (28) möchte Bayer 04 Leverkusen wohl verlassen. © Federico Gambarini/dpa

Wie der "Kicker" berichtet, sollen die Münchner nun bereit sein, 20 Millionen Euro als Fixsumme zu zahlen. Im Raum sollen zudem fünf Millionen Euro als Boni stehen.

In der ersten Offerte war von einer Summe von 18 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro an Bonuszahlungen die Rede.

Dieses Angebot sollen die Verantwortlichen des Werksklubs abgelehnt haben.

Der Vertrag von Innenverteidiger Tah läuft bei Bayer noch bis 2025.

Interesse an einer Verlängerung hat der 28-Jährige, der sich seit Wochen mit den Bayern einig sein soll, nicht.