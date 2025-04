Ballert Bielefeld Bayer in die Krise? Drittligist führt zur Pause gegen Leverkusen

Auch in der Folge hatte die Werkself immer wieder Probleme mit dem schnellen Angriffen der Hausherren - insbesondere Noah Sarenren Bazee brachte die Defensive der Leverkusener mit seinem Tempo regelmäßig in die Bredouille.

Im Gegenteil: Nur zwei Minuten nach dem 0:1 konterten die Ostwestfalen den Double-Sieger mustergültig aus, sodass Shootingstar Marius Wörl das Spielgerät aus knapp zehn Metern freistehend zum 1:1-Ausgleich in die Maschen bugsieren konnte.

Zwar ging der Titelverteidiger nach einem Eckball von Alejandro Grimaldo gleich mit seiner ersten Torchance mit 1:0 in Führung durch Innenverteidiger Jonathan Tah (17.). Sicherheit brachte das der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso aber nicht.

So auch in der 26. Minute: Im direkten Laufduell kochte der Bielefelder Angreifer den an diesem Abend nicht immer sattelfesten Piero Hincapie viel zu leicht ab, sodass der 28-Jährige frei auf Torhüter Lukas Hradecky zulaufen konnte. Nur eine starke Parade des Bayer-Kapitän verhinderte den Rückstand für den Double-Sieger.

Gegen Ende des ersten Durchgangs kam die Werkself dann zwar etwas besser ins Spiel, am Ende durften aber erneut die Hausherren jubeln: Nach einem schmeichelhaften Freistoß aus dem linken Halbfeld setzte sich Innenverteidiger Maximilian Großer gegen Hincapie durch und schob zur Führung ein (45.+3).