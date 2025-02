Deutscher Kracher in der Champions League: Das sagt Simon Rolfes zum Bayern-Los

Leverkusen-Sportchef Simon Rolfes (43) hat sich zum Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern geäußert. © Swen Pförtner/dpa

"Andy Möller hätte wahrscheinlich gesagt: München oder Madrid, Hauptsache Italien", sagte Rolfes in Anlehnung an einen legendären Spruch, der dem früheren Nationalspieler ("Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien") zugeschrieben wird. Möller bestritt allerdings später, dies gesagt zu haben.

Rolfes ergänzte mit Blick auf den zweiten möglichen Gegner Real Madrid, der nun im Stadtduell gegen Atlético spielt: "Für uns war ja klar, dass ein Topgegner wartet. Es sind beide Mannschaften Topgegner. Jetzt ist es München. Sicher eine Mannschaft, die wir gut kennen. Die kennen uns aber auch gut. Das ist ein Achtelfinale auf hohem Niveau."

Die beiden Bundesligisten treffen in der Runde der besten 16 Mannschaften am 4./5. und 11./12. März aufeinander. Sie treten damit nach zwei Liga-Duellen und einem Pokalspiel zum vierten und fünften Mal in dieser Spielzeit gegeneinander an.

Leverkusen hat im Rückspiel Heimrecht, weil die Bayern in der Gruppenphase schlechter abgeschnitten haben und den Umweg über die Playoffs nehmen mussten.