Erster Transfer fix: Bayer Leverkusen verpflichtet U-Nationalspieler

"Jeanuël Belocian ist ein großes Talent, hat aber in Frankreich auch schon viele Erfahrungen auf allerhöchstem Niveau sammeln können. Er verfügt über ein gutes Passspiel und hat ausgezeichnete athletische Voraussetzungen", sagte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes und bezeichnete den Transfer als "eine Verpflichtung mit Weitblick".

Der 19-Jährige kommt zur neuen Saison von Stade Rennes zum deutschen Fußballmeister und DFB-Pokalsieger . Belocian, der in der abgelaufenen Saison in Frankreich meist als Linksverteidiger und Innenverteidiger zum Einsatz gekommen war, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Die Ablösesumme soll Berichten zufolge bei 15 Millionen Euro liegen.

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er 23 Einsätze in der französischen Meisterschaft, drei Spiele in der UEFA Europa League sowie eine Partie im französischen Pokal.