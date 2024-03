Falls Xabi Alonso geht: Diese Kandidaten soll Bayer 04 im Auge haben!

Leverkusen - Hat Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen nach der Saison einen freien Platz an der Seitenlinie? Offenbar wappnet man sich bei der Werkself für den Abgang von Star-Trainer Xabi Alonso (42)!

Verlässt der Spanier die Werkself, dürfte die sich offenbar um die Dienste von Sebastian Hoeneß (41) bemühen. © Uwe Anspach/dpa

Letzterer trainiert aktuell die zweite Mannschaft der Königlichen und könnte in die Fußstapfen seines langjährigen Weggefährten treten.

In der Chefetage des Klassenprimus will man davon allerdings nach wie vor nichts wissen. "Es tut mir leid, ich habe nichts dazu zu sagen", ließ jüngst der viel umworbene Coach selbst auf einer Pressekonferenz verlauten.

Allzu viele Gründe für weitreichende Abschiedsgedanken scheinen beim Ex-Königlichen angesichts des fulminanten Laufs auch weiterhin nicht vorhanden zu sein.

Sein Team ist seit nunmehr 35 Spielen in Europa League, DFB-Pokal und Liga ungeschlagen. Schon am morgigen Donnerstag wollen die Leverkusener bei Qarabag Agdam die Tür fürs Viertelfinale in Europa aufstoßen.