Hammer bei Bayer 04: Werkself will Keeper verkaufen!

Eigentlich hätte der 24-Jährige auf lange Sicht den Posten zwischen den Pfosten vom Finnen erben sollen. Aussetzer und Patzer später scheint man beim Doublesieger aber nicht mehr ganz so angetan vom einstigen Masterplan.

Noch am Dienstagabend hatte der Tscheche im Pokal gegen Elversberg zwischen den Pfosten gestanden - schon bald könnte für ihn das Kapitel beim Titelverteidiger aber beendet sein.

FC-Keeper Jonas Urbig könnte in zwei Jahren die Zukunft bei Bayer 04 gehören. © Marius Becker/dpa

Deshalb soll mit ihm im kommenden Sommer Kasse gemacht und die Ablösesumme von fünf Millionen Euro übertroffen werden.

Heißester Kandidat, das Tor der Werkself zu übernehmen, ist offenbar Jonas Urbig (21) vom 1. FC Köln. Demnach sollen sich Simon Rolfes (46) und Co. ernsthaft mit einem Transfer des hoch gehandelten Torwart-Talents beschäftigen.

Dem Kölner soll nicht nur die Zukunft im Bayer-Kasten, sondern auch in der Nationalmannschaft gehören.

Neben der Werkself scheinen sich aber auch Bayern München und andere europäische Klubs um die Dienste des FC-Keepers zu bemühen. Fakt ist: Der Effzeh will einen ablösefreien Abgang 2026 unbedingt verhindern.

In einem Jahr will Urbig selbst über seine Zukunft entscheiden und spätestens dann in der 1. Liga spielen.