Er kommt meist nur von der Bank: So plant Bayer Leverkusen mit diesem Stürmer

Fällt im Bayer-Trikot nicht nur mit wilden Gesten, sondern auch mit guten Leistungen auf: Amine Adli (24) könnte bald einen neuen langfristigen Vertrag in Leverkusen unterschreiben. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Bild berichtet, soll Adli ganz gemäß der bisherigen Transfer-Planung der Leverkusener behandelt werden.

Das bedeutet: Entweder wird Adlis Vertrag noch in dieser Saison verlängert, oder: Der 24-Jährige soll bis zum Ablauf der aktuell laufenden Saison verkauft werden.

Damit würde Bayer so oder so dafür sorgen, dass der Spieler nicht ins letzte Vertragsjahr geht und damit gar nicht erst für Vereine interessant wird, die keine Ablöse bezahlen wollen. Außerdem würde ein Wechsel erst im kommenden Sommer Leverkusen in eine ungünstige Verhandlungsposition bei der Höhe der zu zahlenden Wechsel-Gebühr bringen.

Der einzige Spieler, bei dem die Bayer-Bosse bislang von dieser Regel eine Ausnahme gemacht haben, ist Abwehr-Chef Jonathan Tah (28). Doch sein Wechsel-Theater mit dem FC Bayern München soll nach Informationen der Zeitung ein Einzelfall in der Bayer-Transferplanung bleiben.

Im Fall Adli soll das Management von Leverkusen sich angeblich jedoch einig sein: Der Edeljoker von Trainer Xabi Alonso (42) soll gehalten werden!