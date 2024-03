Last-Minute-Leverkusen schlägt wieder zu: Meisterschaft kaum noch zu nehmen

Durch den eigenen Sieg war der Vorsprung auf die Bayern am achtletzten Spieltag vorübergehend auf 13 Punkte angewachsen. Doch mit der Konzentration auf sich selbst fahren sie in Leverkusen weiterhin sehr gut. Gegen Hoffenheim lag Bayer bis zur 88. Minute durch ein Tor von Maximilian Beier (33.) mit 0:1 zurück und stand dicht vor der ersten Niederlage im 39. Pflichtspiel der Saison.

Trainer Xabi Alonso (42) wird die Werkself wohl zur ersten Deutschen Meisterschaft führen. © Marius Becker/dpa

Erst führte eine Kombination der drei Nationalspieler Florian Wirtz, Jonathan Tah und Robert Andrich zum Ausgleich, dann sorgte Patrik Schick mit seinem schon vierten Tor in der Nachspielzeit im März sogar noch für den Sieg. "Wir haben hier eine Gewinner-Mentalität geschaffen", sagte der europaweit umworbene Trainer Xabi Alonso, der am Karfreitag seinen Verbleib über das Saisonende hinaus verkündet hatte und von den Fans noch euphorischer gefeiert wurde als sonst: "Es war sehr hart heute. Aber wir waren immer überzeugt, dass wir unsere Chance bekommen. Es ist schon so viele Male passiert."

Auch die Situation in der Meisterschaft stufte Alonso, noch in Unkenntnis des Ergebnisses aus München, sachlich ein. "Es ist wieder ein Spiel weniger, deshalb ist die Situation wieder etwas besser. Aber es ist noch ein bisschen was zu tun", sagte er. Doch am Samstag wuchs das Gefühl, dass Bayer gerade schlichtweg unschlagbar ist.

Auch wegen Schick. "Es ist unglaublich, dass wir noch mal so ein unglaubliches Finish geschafft haben", sagte der Tscheche: "Die Euphorie ist deshalb natürlich riesig. Nun sind wir dem großen Ziel noch einen Schritt näher."

Alonso lobte: "Er ist einfach immer im richtigen Moment am richtigen Ort. Stürmer brauchen Geduld. Und den Glauben, dass sie eine Chance bekommen und dann da sind. Und das war er."