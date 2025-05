Leverkusen winkt Millionensumme: Nächster Abwehr-Star will weg

Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen droht nach einer titellosen Saison der nächste Star-Abgang! Im Gegenzug könnten zwischen 50 und 60 Millionen Euro in die Vereinskasse gespült werden.

Alles in Kürze

Piero Hincapie (23, r.) will die Werkself in diesem Sommer verlassen. © Tom Weller/dpa

Schon seit einigen Wochen ranken sich zahlreiche Gerüchte um seine Zukunft unterm Bayer-Kreuz - jetzt drängt er anscheinend selbst auf einen Wechsel.

Die Rede ist von Piero Hincapie (23)! Der Südamerikaner liebäugelt dem Kicker zufolge mit einem Transfer in diesem Sommer, weil er den nächsten Karriereschritt wolle.

Einziges Problem: Momentan scheint noch kein Klub bereit, die in seinem Vertrag festgehaltene Ablösesumme in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro zu zahlen.

Auch dessen Berater sieht die Tage seines Schützlings in Leverkusen als gezählt an. "Piero ist sehr glücklich in Leverkusen, aber nach vier Jahren ist es der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt."

Der Werkself winkt - unter anderem durch einen potenziellen Verkauf des 23-Jährigen - ein bis oben hin gefüllter Geldbeutel.