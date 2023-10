Leverkusen zaubert weiter: Bayer 04 fegt auch Karabach Agdam weg - ein Spieler überragt

Leverkusen - Trainer Xabi Alonso (41) hat auch beim ersten Besuch seines Vaters in Leverkusen ein Fußballfest und einen furiosen Sieg gefeiert. Angeführt vom alles überragenden Nationalspieler Florian Wirtz (20) bezwang Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen das zum Auftakt ebenfalls zweimal siegreiche Karabach Agdam mit 5:1 (3:1).

Gleich fünfmal durften die Spieler von Bayer 04 Leverkusen ein Tor bejubeln. © Marius Becker/dpa

Mit einem weiteren Sieg in zwei Wochen bei Agdam in Aserbaidschan wäre der Einzug des Vorjahres-Halbfinalisten in die K.-o.-Runde der Europa League bereits nach vier von sechs Spielen perfekt.

Zum ersten Mal nach 22 Jahren startete Bayer mit drei Siegen in eine Europacup-Saison. Beim bisher einzigen Mal in der Saison 2001/02 erreichten die Rheinländer das Finale der Champions League. Perfekt wurde der Abend durch das Comeback von Torjäger Patrik Schick (27), der in der 62. Minute eingewechselt wurde und damit erstmals seit 231 Tagen zum Einsatz kam.

Alonsos Vater Perico Alonso, einst Profi beim FC Barcelona und Stammspieler Spaniens bei der Heim-WM 1982, war am Montag in Deutschland eingetroffen und hatte gemeinsam mit Xabis Bruder Jon erstmals ein Spiel in der BayArena verfolgt.

Sie sahen den elften Sieg der Leverkusener im zwölften Pflichtspiel dieser Saison, den siebten hintereinander. Und was für einen!