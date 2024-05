Marktwert-Rekord der Bundesliga! Er ist der teuerste Deutsche aller Zeiten

Das schlägt sich auch in seinem neuen Marktwert nieder. Nachdem sich der 21-Jährige zuvor den Platz an der Kohle-Sonne mit Jamal Musiala (21) vom FC Bayern teilen musste, legte Wirtz innerhalb kürzester Zeit um 20 Millionen Euro zu und ließ den Münchner Shootingstar (120 Millionen Euro) knapp hinter sich.

Die Rede ist von? Na klar! Florian Wirtz (21). Mit 18 Toren und 20 Vorlagen in 49 Pflichtspielen in der abgelaufenen Spielzeit spielte der Pulheimer und Ex-Kölner eine Mega-Saison.

Europäische Spitzenklubs müssten künftig also eine ordentliche Stange Geld in die Hand nehmen, um den Nationalspieler aus "Meisterkusen" loszueisen. Zuletzt sorgte der Youngster im Rahmen der Feierlichkeiten in Leverkusen für Aufsehen.

Angesprochen auf seine Zukunft unterm Bayer-Kreuz ließ der 21-Jährige plötzlich aufhorchen. "Kann ich Ihnen jetzt nichts zu sagen. Sie kennen ja meinen Vertrag." Plant der frischgebackene Doublesieger im Sommer trotz Vertrag bis 2027 etwa seinen Abgang?

Zahlungskräftige Interessenten dürfte es aus Manchester oder Madrid durchaus geben.