Meister chancenlos: Bayer 04 geht gegen FC Arsenal komplett unter

In beiden Fällen ebnete Havertz mit seiner Vorlage den Weg zum Tor. Dass der Londoner aber auch Tore selbst erzielen kann, bewies er nach mehr als einer Stunde (65.) - 4:0.

Schon am kommenden Samstag begrüßen die Leverkusener im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung dann den spanischen Klub Betis Sevilla in der BayArena. Am 17. August starten die Rheinländer schließlich gegen den VfB Stuttgart im DFL Supercup (20.30 Uhr).