Meniskus-OP! Bayer Leverkusen muss wochenlang auf Mittelfeld-Star verzichten

Auf Bilder wie dieses müssen die Bayer-Fans noch etwas verzichten: Exequiel Palacios (25, v.l.n.r.) jubelt mit seinen Teamkollegen Jeremie Frimpong (23) und Jonas Hofmann (32). © Arne Dedert/dpa

Grund dafür ist eine Operation am Meniskus des rechten Knies, wie die Werkself am Montag via Instagram verkündete.

Demnach habe sich der 25-Jährige dem Eingriff unterzogen, nachdem er Mitte Juli mit der Nationalelf Argentiniens die Copa América gewinnen konnte.

Die Operation habe der Achter inzwischen gut überstanden. Seit dem Wochenende sei er auch zurück in Leverkusen, wo er die Reha fortsetzen wird, teilte der Bundesligist mit.

Wann Palacios wieder für die Mannschaft von Erfolgstrainer Xabi Alonso (42) auflaufen kann, ist allerdings noch unklar. Mit einer Rückkehr wird allerdings frühestens in vier Wochen gerechnet.