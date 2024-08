Muss Leverkusen auf Boniface verzichten? DFB ermittelt nach Stinkefinger-Eklat

Leverkusen - Am vergangenen Samstag hat Bayer 04 Leverkusen den Supercup gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Angreifer Victor Boniface (23) hat dabei jedoch für einen Skandal gesorgt. Deshalb wir nun gegen ihn ermittelt.

Gegen Victor Boniface (23, l.) wird wegen einer obszönen Geste ermittelt. © Bernd Thissen/dpa

"Der Spieler des Deutschen Meisters Bayer 04 Leverkusen steht unter Verdacht, sich im Rahmen des DFL-Supercupspiels gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Samstag eines krass sportwidrigen Verhaltens in der Form eines unsportlichen Verhaltens schuldig gemacht zu haben", schreibt der DFB in einer Mitteilung.

Was ist passiert? Demnach soll der nigerianische Nationalspieler in dem hitzigen Duell den Akteuren des VfB den Mittelfinger gezeigt haben. Ein Video auf TikTok zeigt die, wie der 23-Jährige nach dem entscheidenden Fehlschuss von Silas (25) mit der obszönen Geste an der Stuttgarter Bank vorbeiläuft.

Da Schiedsrichter Tobias Stieler (43) den Stinkefinger-Jubel nicht gesehen hat, kann der DFB-Kontrollausschuss nun nachträglich ermitteln.

"Ich habe es nicht gesehen und kann es nicht kommentieren. Aber es gab diese Polemik in den letzten Minuten. Das ist normal und kein großes Thema", hatte Leverkusens Trainer Xabi Alonso (42) noch nach dem Spiel gesagt.