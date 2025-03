Nach Demontage beim FC Bayern: Alonso hofft auf "Wunder", Xhaka hadert mit Schiri

Werkself-Trainer Xabi Alonso (43) und seine Mannschaft stehen in der Champions League vor dem Aus. © Sven Hoppe/dpa

"Wir brauchen fast ein Wunder", sagte der frühere Münchner, der eigentlich als Trainer-Genie gilt. Beim Achtelfinal-Hinspiel in der Allianz Arena bekam der Meistercoach aber wie seine gesamte Mannschaft erstmals von den Bayern die Grenzen aufgezeigt.

Alonso sprach nach dem 0:3 (0:1) dann auch von einem "bitteren Moment". Im siebten Versuch gewannen die Münchner erstmals gegen die von ihm betreuten Leverkusener. "Heute lief alles gegen uns, woran wir auch selbst schuld waren", räumte der 43-Jährige ein.

So einiges ging bei seinen wie eingeschüchtert auftretenden Spielern nicht auf. Unter anderem auch sein eigenes Festhalten am schwachen Verteidiger Nordi Mukiele, der in der 62. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog und so die Niederlage von Bayer besiegelte.

Auch beim ersten Tor von Harry Kane patzte Mukiele. "Wir müssen zurückkommen", sagte Alonso trotzig. "Es ist nicht vorbei, bis es nicht vorbei ist."