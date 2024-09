Nach geplatztem Wechsel: Verlängert Jonathan Tah jetzt doch bei Bayer Leverkusen?

Innenverteidiger Jonathan Tah (28) wird seinen Vertrag bei Bayer 04 Leverkusen definitiv nicht verlängern. © Hendrik Schmidt/dpa

"Nein, meine Entscheidung ist genauso klar, wie sie vorher war. Ich werde meinen Vertrag nicht verlängern", stellt der Abwehr-Hüne im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung klar.

Doch warum will der EM-Fahrer die Werkself überhaupt verlassen? "Eine Fußballerkarriere ist kurz, und deshalb war es schon immer meine Vorstellung, alles rauszuholen, was möglich ist, alle Erfahrungen mitzunehmen. Ich möchte einfach das Potenzial ausschöpfen, das in meiner Karriere steckt."

Und da habe Tah im Sommer das Gefühl gehabt, dass der Moment gekommen sei, sich mal was Neues anzuschauen.

Zudem spricht der 28-Jährige auch über den geplatzten Transfer. "Bayer Leverkusen ist nach der Saison auf mich zugekommen, um mir mitzuteilen, dass ich mich entscheiden muss. Weil mein Vertrag im Sommer 2025 ausläuft", gibt der gebürtige Hamburger preis.

Aus diesem Grund habe Tah sich entscheiden sollen, ob er seinen Vertrag verlängern wolle, oder er eben den Verein im Sommer verlassen muss.