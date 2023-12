Nach Gerüchten um Mega-Wechsel: DAS passiert mit Florian Wirtz von Bayer 04

Gegen Borussia Dortmund sorgte Florian Wirtz (20) für den vermeintlichen Ausgleich - sein Tor wurde allerdings wegen Abseits zurückgenommen. © Marius Becker/dpa

Manchester United, Real Madrid und der FC Bayern München – die Liste namhafter Interessenten am gebürtigen Pulheimer ist lang.

Nun brachte Papa Hans-Joachim vorerst neue Details an die Oberfläche und erklärte, dass aktuell alles darauf ausgerichtet sei, "dass Florian auch in der kommenden Saison in Leverkusen spielt".

Heißt: Ein Rekord-Transfer könnte erst frühestens 2025 in die Leverkusener Finanzbücher eingehen.

Gerade einmal vor vier Jahren (Januar 2020) wechselte Wirtz aus der Jugend des 1. FC Köln unters Bayer-Kreuz. Bis heute scheinen zahlreiche Fans der Geißböcke ihm diesen Wechsel übel zu nehmen ...