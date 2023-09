Nach Social-Media-Eklat gegen den 1. FC Köln: Klubboss greift ein und entschuldigt sich

Fernando Carro (59) hat die Situation zwischen beiden Rheinklubs nun etwas entschärft und die Werkself aus der Schusslinie genommen. © IMAGO / Kirchner-Media

Am Mittwoch sorgte die Social-Media-Abteilung der Leverkusener für mächtig Zündstoff am Rhein!

Mit einem eindringlichen Appell an die eigenen Fans wollte der Klub so seine Anhänger mobilisieren, das Europa-League-Heimspiel gegen den BK Häcken (4:0) in der BayArena zu verfolgen.

Einziges Problem: Die Auswahl der Antwortmöglichkeiten! Die Fans konnten lediglich "Ja" wählen, sonst verfolge man scheinbar den Abstiegskampf als "Köln-Fan".

Dass das nicht allzu gut beim Effzeh ankommen dürfte, hätte man sich beim aktuellen Spitzenreiter wohl denken können.

"Ich kann verstehen, wenn sich einige Menschen oder FC-Fans dabei nicht wohlfühlen. Man hätte Köln auch rauslassen können", schickte Carro am Donnerstagabend bei RTL Richtung Geißbockheim.