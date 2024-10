Nach Wirtz-Schock: Bayer-Boss Rolfes hat Hoffnung auf Blitz-Comeback

Leverkusen - Kommt Bayer -Superstar Florian Wirtz (21) nach seiner Verletzung am Sprunggelenk doch schneller zurück als gedacht? So zumindest lassen sich neue Aussagen von Sportchef Simon Rolfes (42) deuten.

Ist Florian Wirtz (21) nach seiner Verletzung am Sprunggelenk doch schneller wieder fit als zunächst gedacht? © Tom Weller/dpa

"Wir haben nicht bekannt gegeben, dass er ausfällt. Wir haben bekannt gegeben, dass er etwas hat - und das hat jeder gesehen, als er rausmusste", hat der 42-Jährige am Donnerstag am Sky-Mikrofon verlauten lassen.

Der Spielmacher habe zwar am Mittwoch noch nicht trainieren können und müsse auch behandelt werden, für das Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag will Rolfes aber noch keine Prognose abgeben.

"Wir werden sehen, wie sich das entwickelt und ob er am Wochenende zur Verfügung stehen kann", meinte der Bayer-Boss.

Klar ist auf jeden Fall: Die Kapselverletzung von Wirtz ist weniger schlimm als zunächst befürchtet, betonte Rolfes: "Das wird bei Flo sicher keine ganz lange Geschichte sein."