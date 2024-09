Nächster Top-Klub klopft an: Florian Wirtz will Leverkusen zum Saisonende wohl verlassen!

Leverkusen - Florian Wirtz (21) ist aktuell so etwas wie die Lebensversicherung von Bayer 04 Leverkusen . Das sorgt natürlich dafür, dass er immer begehrter wird - weshalb jetzt ein weiterer europäischer Top-Klub an ihm dran ist.

Florian Witz (21) will Bayer 04 Leverkusen am Ende der Saison wohl verlassen. © Federico Gambarini/dpa

Vier Tore in vier Spielen in der Bundesliga, dazu zwei Treffer beim Auftaktsieg in der UEFA Champions League beim 4:0 in Rotterdam - der deutsche Nationalspieler ist vor dem Gipfeltreffen beim FC Bayern München, am Samstag um 18.30 Uhr, in absoluter Topform.

Da verwundert es nicht, dass jetzt auch der englische Vizemeister FC Arsenal in das Rennen um das Mega-Talent eingestiegen sein soll, wie BILD meldete. Zudem berichtet der Chefredakteur Christian Falk auf X, dass Florian Wirtz sich entschieden hat, den Verein am Saisonende zu verlassen.



Dafür soll der französische Spitzenklub Paris St. Germain bereits die Flinte ins Korn geworfen haben. Der Grund: Die hohe Ablöse, die 2025 für den 21-Jährigen fällig werden würde.

Gerüchten zufolge wollen die Verantwortlichen der Werkself um Fernando Carro (60) und Simon Rolfes (42) 150 Millionen Euro für ihren Superstar haben!

Und diese Summe sollen lediglich zwei Vereine bereit sein zu zahlen: Manchester City und Real Madrid.