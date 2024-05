Neuzugang für kommende Saison? Bayer Leverkusen jagt Bundesliga-Shootingstar!

Leverkusen - Obwohl für Bayer 04 Leverkusen die laufende Saison noch nicht vorbei ist, basteln Sportchef Simon Rolfes (42) und Trainer Xabi Alonso (42) schon jetzt am Kader für die nächste Spielzeit.

Brajan Gruda (19, l.) vom 1. FSV Mainz 05 und Rocco Reitz (21) von Borussia Mönchengladbach jubeln im U21-Länderspiel zwischen Deutschland und Israel über ein Tor der DFB-Elf. © Hendrik Schmidt/dpa

Auf die Werkself wartet aktuell die Woche der Wahrheit: Am heutigen Mittwoch kämpfen die "Invincibles" gegen Atalanta Bergamo um den Titel in der Europa League, ehe am Samstag (25. Mai) das Endspiel um den DFB-Pokal gegen Kaiserslautern wartet.

Trotzdem arbeitet Rolfes schon jetzt mit Hochtouren am Kader für die kommende Saison. Immerhin hat er den Fans und Alonso versprochen, "auch nächste Saison eine Top-Mannschaft" aufbieten zu können.

Ein Puzzlestück dabei könnte nun beim 1. FSV Mainz 05 gefunden worden sein. Denn wie "SPORT BILD" berichtet, ist Bayer an Shootingstar Brajan Gruda (19) interessiert.

Der deutsche U21-Nationalspieler gehörte zu Senkrechtstartern der vergangenen Bundesliga-Saison - und das, obwohl seine Mannschaft bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen musste.