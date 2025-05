Real Madrid macht Druck: Bayer 04 und Xabi Alonso müssen Vertrag vorzeitig auflösen

Geht in dieser Woche aber alles ganz schnell?

Im Gespräch ist demnach, dass der 43-Jährige bereits zum 30. Mai freigestellt wird. Trotz der zahlreichen Gerüchte um seine Zukunft in der spanischen Hauptstadt hat Xabi Alonso wohl noch keinen Vertrag unterzeichnet.

Laut Kicker soll Alonso seinen Ex-Klub deshalb schon zur Klub-WM in den USA übernehmen. Heißt auch: Bayer und Alonso müssen den Vertrag vorzeitig auflösen!

Sein Nachfolger bei Real scharrt schon mit den Hufen: Xabi Alonso (43). © Marius Becker/dpa

In einem Gespräch mit Wunschtrainer Alonso sollen die Verantwortlichen von Real Madrid unmissverständlich klargemacht haben, dass der Spanier schon in den USA an der Seitenlinie stehen soll.

Seit Tagen sind Alonso und Real Mittelpunkt der spanischen Medien. Im Raum steht eine Ablösesumme zwischen fünf und zehn Millionen Euro sowie ein Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2028.

In Leverkusen ist man dagegen wohl bestens auf den Abgang des erfolgreichsten Klubtrainers aller Zeiten vorbereitet. Hinter den Kulissen sollen Fernando Carro (60) und Simon Rolfes (43) kurz vor einer Einigung mit Cesc Fàbregas (38) von Como 1907 aus Italien stehen.

Der Landsmann Alonsos hatte nach dem jüngsten Heimsieg seiner Mannschaft eine verdächtige Botschaft gesendet. "Ich möchte ein wichtiges Vermächtnis hinterlassen. Wichtig ist, dass derjenige, der nach mir kommt, einen großartigen Verein mit sehr gut vorbereiteten Jungs vorfindet."