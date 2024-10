Revanche geglückt! Bayer Leverkusen löst Pflichtaufgabe gegen Elversberg

Leverkusen - Es war DIE Überraschung im DFB-Pokal vor zwei Jahren: Mit 4:3 rang die schon damals von Horst Steffen trainierte SV Elversberg Bayer 04 Leverkusen in der ersten Cup-Runde nieder. Am Dienstag revanchierte sich der Meister dann und fertigte den Zweitligisten souverän mit 3:0 ab.

Neuzugang Aleix Garcia freut sich über seinen ersten Pflichtspieltreffer für Bayer 04 Leverkusen. © Federico Gambarini/dpa

Dabei war der Druck bei der Werkself im Vorfeld der Partie durchaus spürbar, nachdem die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso in der Vorwoche gegen Stade Brest und Werder Bremen gleich zwei Führungen verspielt hatte.

"Wenn man zweimal auswärts in Führung geht und trotzdem keine drei Punkte mitnimmt, ist das enttäuschend", motzte Mittelfeld-Boss Granit Xhaka nach der Partie in Bremen, ehe er der Finger ganz tief in die Wunde legte: "Wenn man so einfach Gegentore bekommt, gewinnst du keine Spiele!"

Dementsprechend motiviert ging seine Mannschaft dann auch gegen die Saarländer zu Werke - und machte gleich zu Beginn der Partie klar, wer hier der Favorit ist! Nicht einmal zwei Minuten brauchte Tschechen-Bomber Patrik Schick, ehe er zur Führung einnetzte (2.).

Nur sieben Minuten später stellte der Angreifer die Weichen für den Meister dann endgültig auf Achtelfinale: Nach feiner Vorarbeit von Ex-Nationalspieler Jonas Hofmann schob Schick zum 2:0 ein (9.) - und zog dem Zweitligisten damit fast schon endgültig den Stecker.