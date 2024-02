Schluss mit Bayer Vizekusen: Florian Wirtz giert nach erstem Titel der Saison nach mehr!

Florian Wirtz (20) von Bayer 04 Leverkusen hat das "Tor des Jahres 2023" erzielt. © Marius Becker/dpa

Sein spektakuläres Solo-Tor beim 2:1-Sieg am 29. Oktober gegen den SC Freiburg wurde zum "Tor des Jahres 2023" gewählt. Wirtz steht damit in einer Reihe mit Fußball-Größen wie Günter Netzer, Lothar Matthäus, Bernd Schuster oder Mario Götze.

"Es ist eine sehr coole Auszeichnung, keine, auf die man sein Leben lang hingearbeitet hat. Es macht mich sehr stolz und freut mich auch, dass ich mit solchen Spielern was gemeinsam habe", sagte Wirtz in der ARD.

Mitunter würde er das Tor noch auf Instagram sehen, aber nicht mehr danach suchen. "Dafür habe ich es schon viel zu oft gesehen. Es freut mich aber immer wieder, wenn es mir gezeigt wird", sagte der 20-Jährige.

Der Titel soll nicht der Letzte in dieser Spielzeit bleiben. In drei Wettbewerben mischt Leverkusen noch aussichtsreich mit. "Ich bin ein sehr ehrgeiziger Spieler und versuche, jedes Spiel und jeden Wettbewerb zu gewinnen. Wir werden in allen Wettbewerben unser Bestes geben. Wir wollen überall ins Finale kommen und in der Bundesliga bis zum Ende durchhalten", sagte Wirtz.