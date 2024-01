Schwere Prüfung in Leipzig: Erlebt Bayer Leverkusen erstmals in dieser Saison sein blaues Wunder?

Leverkusen - Bundesliga-Herbstmeister Bayer Leverkusen geht bei allem Respekt mit Zuversicht in die schwere Aufgabe bei RB Leipzig .

Das Hinspiel gegen Marco Rose (47, r.) und RB Leipzig und konnten Xabi Alonso (42) und seine Werkself mit 3:2 für sich entscheiden. © Marius Becker/dpa

"Das ist ein Topspiel gegen einen Topgegner. In Leipzig zu spielen, ist immer hart. Sie haben eine Top-Mannschaft und einen Top-Trainer. Aber wir haben im Moment viel Selbstvertrauen und eine gute Energie", sagte Fußball-Lehrer Xabi Alonso (42) vor dem Duell des noch immer ungeschlagenen Spitzenreiters am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellenvierten.

Wie schon beim Last-Minute-Sieg (1:0) vor einer Woche in Augsburg muss der Herbstmeister auf die zum Afrika-Cup abgestellten Odilon Kossounou (23), Edmond Tapsoba (24) und Amine Adli (23) sowie auf den verletzten Torjäger Victor Boniface (23) verzichten. Alonso ist guter Dinge, dass sein Team die Ausfälle diverser Schlüsselspieler erneut kompensieren kann: "Wir sind bereit. Wir brauchen aber unser höchstes Niveau, unsere beste Leistung."

Anders als in den Spielzeiten 2001/02 und 2009/10 soll die Herbstmeisterschaft den Leverkusenern diesmal auch den Weg zum Titel ebnen. In 41 der bisherigen 60 Bundesliga-Spielzeiten gewann der Herbstmeister am Saisonende auch den Titel.

Die Werkself wurde 2002 aber nur Zweiter und 2010 sogar nur Vierter.