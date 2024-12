Steht Bayer 04 in Augsburg ohne Stürmer da? Xabi Alonso klärt auf!

Werkself-Trainer Xabi Alonso (43, Foto) hofft im Auswärtsspiel beim FC Augsburg auf einen Einsatz von Stürmer Patrik Schick (28). © David Inderlied/dpa

Der Tscheche war zuletzt mit einer Wadenverletzung, die er sich vor zehn Tagen beim Pokalsieg bei Bayern München zugezogen hatte, ausgefallen.

"Ja, es ist möglich", sagte Trainer Xabi Alonso (43) am Freitag vor dem Abschlusstraining der Werkself.

Schick hatte in der Bundesliga das 2:1 gegen den FC St. Pauli und am Dienstag das 1:0 gegen Inter Mailand in der Champions League verpasst.

"Das war eine Vorsichtsmaßnahme. Jetzt geht es ihm besser", sagte Alonso.

Für Victor Boniface (23) kommt ein Einsatz in der Fuggerstadt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dagegen noch zu früh. Der Nigerianer fällt seit November mit Oberschenkelproblemen aus.