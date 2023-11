Verletzungs-Schock für Leverkusen: Bayer 04 muss auf diesen Top-Stürmer verzichten!

Schick hatte sich nach dem Training einer MRT-Untersuchung unterzogen und trat die Reise zum Auswärtsspiel nicht an.

Der Stürmer wird aufgrund einer Muskelverletzung voraussichtlich drei Wochen nicht zur Verfügung stehen, wie der aktuelle Tabellenführer der Fußball-Bundesliga kurz vor dem Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal beim SV Sandhausen am Mittwoch mitteilte.

In dieser Saison kam der 27-Jährige aufgrund einer Adduktorenverletzung erst einmal in der Liga und einmal in der Europa League zum Einsatz.