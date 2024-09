Vor Champions-League-Auftakt: Bayer Leverkusen warnt eigene Fans!

Leverkusen/Rotterdam - Hooligan-Alarm vor dem ersten Champions-League Spiel der neuen Saison für Double-Sieger Bayer Leverkusen . Der Verein hat vor der Partie beim niederländischen Klub Feyenoord Rotterdam am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN) die eigenen Fans vor möglichen Auseinandersetzungen mit der Gegenseite gewarnt.

Wollen ihre Mannschaft auch in Rotterdam frenetisch anfeuern: die Ultras von Bayer Leverkusen. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, gilt die Partie an der Nordseeküste als Risikospiel. "Bayer 04 steht in engem Kontakt mit den Verantwortlichen von Feyenoord sowie den niederländischen und deutschen Sicherheitskräften", heißt es in der Mitteilung.

Weiter bittet Bayer alle Fans, die zum Auswärtsspiel nach Holland reisen, sich nicht von aggressiven Gästefans provozieren zu lassen. Das gelte insbesondere vor der Partie in der Rotterdamer Altstadt, aber auch im Stadion.

Darüber hinaus sei damit zu rechnen, dass die niederländischen Sicherheitskräfte eine Blocksperre von mindestens einer halben Stunde im Stadion einrichten werden.

Heißt konkret: Kurz vor bis einige Zeit nach der Partie müssen die Gästefans aus Leverkusen an Ort und Stelle bleiben. Damit sollen Zusammenstöße mit dem gegnerischen Lager vermieden werden.

Die Warnung hat eine brisante Vorgeschichte, denn schon einmal kam es bei dieser Paarung zu heftigen Ausschreitungen. Im Jahr 1999 zündeten Hooligans der Rotterdamer bei einem Testspiel in Leverkusen ein Kassenhäuschen an und verursachten einen Sachschaden von umgerechnet 250.000 Euro.

Bayer-Legende Ulf Kirsten (58) sagte damals kurz nach der Partie: "Die machen uns den Fußball kaputt. Das hat doch mit Sport nichts mehr zu tun."