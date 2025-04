Vor DFB-Pokal-Kracher: Bayer-Stars mit wilder Aktion um den Schlaf gebracht

Bielefeld/Leverkusen - Am frühen Dienstagmorgen wurde es gegen 2.30 Uhr für rund eineinhalb Minuten plötzlich laut im Bielefelder Westen: Unbekannte haben auf dem Johannisberg ein großes Feuerwerk gezündet. Das Motiv scheint derweil klar ...

Bayer-Leverkusen-Trainer Xabi Alonso (43) will mit seiner Mannschaft unbedingt den DFB-Pokal verteidigen. © Sven Hoppe/dpa

Am Ort des Geschehens befindet sich nämlich das Hotel, in dem die Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstagabend gegen Arminia Bielefeld übernachtet hat.

Damit liegt der Verdacht nahe, dass Anhänger des Drittligisten mit der Aktion versucht haben, die Profis des amtierenden Pokalsiegers aus dem Schlaf zu reißen.

Videos des Feuerwerks kursieren aktuell in den sozialen Medien. Darauf zu sehen sind zahlreiche Explosionen von Raketen und Böllern - inklusive lauter Knallgeräusche.

Ob die Aktion tatsächlich von Bielefelder Fans veranlasst wurde, um die Bayer-Profis vor der wichtigen Partie am Abend aus der Fassung zu bringen, ist allerdings unklar.