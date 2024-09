Wackelabwehr vs. Tormaschine: Das sagt Granit Xhaka zum Gipfeltreffen mit dem FC Bayern

Unermüdlicher Antreiber: Mittelfeldstar Granit Xhaka (31) ist der "Aggressive Leader" im Team von Bayer 04 Leverkusen. © Jan Woitas/dpa

Der 31 Jahre alte Schweizer Mittelfeldspieler erklärte vor dem Bundesliga-Topspiel an diesem Samstag bei Sky: "Wenn man Meister und Pokalsieger wird, müsste der Druck auf unserer Seite natürlich ein bisschen höher sein. Aber ich habe das Gefühl, dass wir mit dem Druck sehr gut umgehen können und die Erfahrung dafür haben."

In der noch jungen Saison mit gerade mal vier Spielen haben die Bayern mit vier Siegen und 16:3 Toren ihre Ambitionen bereits mehr als deutlich gemacht.

Leverkusen ist in der Tabelle vor dem Gipfeltreffen Zweiter mit drei Siegen und einer Niederlage sowie 13:9 Toren.

"Die Offensive ist sehr stark und in der Defensive bekommen sie weniger Gegentore", betonte Xhaka: "Das ist ein Champions-League-Gegner."

So habe es Trainer Xabi Alonso (42) ihnen am Mittwoch auch gesagt. Sie wüssten, wie viel Potenzial die Bayern hätten und welche neuen Ideen mit dem neuen Trainer Vincent Kompany (38) auch in ihr Spiel gekommen seien.