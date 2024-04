Was passiert mit Jonathan Tah? Bayer-04-Geschäftsführer mit klarer Ansage

Das hat Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro (59) am Sonntagabend im TV-Sender Sky angekündigt. Interesse an Tah soll Rekordmeister Bayern München haben. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft noch bis 2025.

Zwar will die Werkself den Vertrag mit dem deutschen Nationalspieler vorzeitig verlängern. Sollte das allerdings nicht möglich sein, soll der Innenverteidiger, der in dieser Saison in 28 von 31 möglichen Bundesliga-Partien auf dem Rasen stand, abgegeben werden.

Man wünsche sich, dass Tah bleibe, ergänzte der 59-Jährige: "Wir haben mit Jonathan gesprochen, wir schätzen ihn sehr. Er weiß, dass der Verein und wir alle ihn in Leverkusen halten wollen. Das weiß er. Wir respektieren aber auch seinen Wunsch. Wir werden sehen, ob er am Ende bei uns bleibt oder woanders hingeht."

Der Innenverteidiger kann nach dem Gewinn der Meisterschaft mit Leverkusen auch den DFB-Pokal im Endspiel gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern holen, zudem ist Bayer noch in der Europa League dabei. Dort steht an diesem Donnerstag das Halbfinal-Hinspiel bei AS Rom an.

Mit seinen Leistungen hat Tah vor der Heim-EM derzeit auch einen festen Platz in der Nationalmannschaft.