Xabi Alonso soll Kontakte spielen lassen: Bayer 04 heiß auf dieses Mittelfeld-Ass!

Leverkusen - Wildert der Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen beim Tabellenzweiten? Offenbar soll die Werkself Interesse an einem Abräumer haben!

Der 26-Jährige ist im zentralen Mittelfeld und soll Dauerbrenner und Taktgeber Granit Xhaka (31) - kam vor der Saison vom FC Arsenal - in englischen Wochen die verdienten Ruhephasen geben.

Nach Informationen der BILD will die Werkself Aleix Garcia (26) vom FC Girona holen. Kostenpunkt: 15 bis 20 Millionen Euro.

Jetzt soll der Hauptübungsleiter offenbar seine guten Kontakte in die Heimat nutzen, um einen der Senkrechtstarter zu verpflichten!

Neben dem Schweizer hat der Pokalfinalist in Robert Andrich (29) und Weltmeister Exequiel Palacios (25) zwar zwei weitere namhafte Mittelfeld-Abräumer in den Reihen - angesichts der harten Dreifachbelastung in der kommenden Saison dürfte allerdings jede Verstärkung mehr Breite im Kader bieten.

Hinter den Kulissen soll Alonso selbst ein Transfer des Spaniers vorantreiben und Garcia von einem Wechsel unters Bayer-Kreuz überzeugen wollen.

Konkrete Verhandlungen soll es zwischen Bayer 04 und dem FC Girona bislang aber noch nicht gegeben haben. Mit Alejandro Grimaldo (28) scheint Leverkusen womöglich auch DAS Beispiel gelungener Spanien-Integration im Kader zu haben.