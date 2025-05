Xabi Alonso verlässt Bayer 04: Wechsel zu Real Madrid noch nicht fix

Nach drei Jahren in Leverkusen ist vorerst Schluss! Xabi Alonso hat die Medien und alle Fans über seine Zukunft aufgeklärt. © Marius Becker/dpa

Zwei Tage vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen Borussia Dortmund stellte der 43-Jährige klar, dass seine Zeit unterm Bayer-Kreuz vorerst ein Ende hat.

"Wir haben uns in dieser Woche geeinigt, dass die nächsten zwei Wochen die letzten als Trainer von Bayer Leverkusen sein werden. Es ist der richtige Moment es zu verkünden. Ich habe heute Morgen mit dem Team und allen Mitarbeitern gesprochen. Wir hatten wundervolle drei Jahre und wollen am Sonntag einen gebührenden Abschied feiern", erklärte Alonso den anwesenden Medienvertretern.

Schon seit Wochen wird der Welt- und Europameister mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Der spanischen "Marca" zufolge soll Alonso bei den Königlichen einen Vertrag bis 2028 erhalten und den scheidenden Carlo Ancelotti (65) beerben.

"Es ist nicht der Moment, über die Zukunft zu sprechen. Heute war nur der Moment zu erklären, was in den nächsten zwei Wochen passiert." Heißt im Klartext: Sein Wechsel zu Real Madrid ist noch nicht in trockenen Tüchern!