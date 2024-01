Zahlreiche Top-Klubs sind interessiert: Bleibt Florian Wirtz dennoch bei Bayer?

Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen spielt bislang eine herausragende Saison. In der Bundesliga ist die Werkself als Spitzenreiter noch ungeschlagen und auch in der UEFA Europa League und im DFB-Pokal ist die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso (42) noch vertreten. Einen großen Anteil daran hat ein Mann, der bei zahlreichen europäischen Top-Klubs auf dem Zettel steht.

Allerdings müssen sich die zahlreichen interessierten Klubs noch gedulden. Denn wie SPORTBILD berichtet, gibt es eine klare Absprache mit der Werkself, die besagt, dass Wirtz bis mindestens 2025 am Rhein bleibt - sein Vertrag läuft sowieso bis 2027.

Die Rede ist von Mittelfeldspieler Florian Wirtz (20). Das Mega-Talent hat in dieser Spielzeit 24 Partien für den Bundesliga-Tabellenführer absolviert, dabei acht Tore selbst geschossen und zwölf weitere Treffer vorbereitet.

Trainer Xabi Alonso (42) gilt als großer Förderer des 14-fachen deutschen Nationalspielers. © Marius Becker/dpa

Dennoch: Die Formulierungen lassen weiterhin Raum für Spekulationen und sowieso sollen sich Papa und Sohn Wirtz nie zu 100 Prozent festgelegt haben, länger als bis 2025 in Leverkusen zu bleiben.

Was allerdings klar ist: Der Verein, der den 14-fachen deutschen Nationalspieler verpflichten will, muss ordentlich in die Tasche greifen. Denn wie das Medium berichtet, soll die Ablöse zwischen 130 und 150 Millionen Euro liegen.

Ein großer Faktor für den 20-Jährigen ist zudem Erfolgscoach Alonso: "Ich fühle mich unter ihm extrem wertgeschätzt, ich spüre sein Vertrauen - das ist mir gerade als junger Spieler total wichtig. Xabi gibt mir viele Freiheiten auf dem Platz und hat immer einen Tipp parat, wie ich mich verbessern kann", sagte er erst kürzlich über den spanischen Cheftrainer.

Und auch deshalb plant Leverkusen anders, als viele denken. Denn die Werkself möchte mit seinem Spielmacher den Vertrag verlängern. Sollte das klappen, wäre er der erste Spieler der Klubgeschichte, der einen knapp zweistelligen Millionen-Betrag im Jahr verdienen wird. Doch Papa Wirtz dämpft die Hoffnungen: "Es ist in alle Richtungen ruhig."

Man darf aber gespannt sein, wie lange es noch so bleibt.