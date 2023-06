"Und alle finden es tragbar!": Magath wettert gegen Süles Übergewicht!

Felix Magath (69) ist für seine Fitness-Affinität bekannt. Konsequenterweise äußert er sich nun zu Niklas Süles Gewicht. © UWE KRAFT / AFP

"Ich verstehe gar nicht, warum man darüber redet", legte der Hertha-Retter von 2022 los: "Wir haben doch Profisport in der deutschen Fußball-Bundesliga oder so war es jedenfalls bisher und ich kenne keinen Profisportler, der mit zehn Kilo Übergewicht herumläuft."

"Ich kann nur verstört feststellen, dass hier über sowas diskutiert wird, dass ein Berufssportler, der siebenstellig verdient - wo er isst, ist mir doch völlig egal - aber der dann mit zehn Kilo Übergewicht rumläuft und alle finden es noch tragbar", regte sich der 69-Jährige auf.

Auf die Nachfrage des Moderators, ob Magath auch fünf Kilogramm Übergewicht nicht in Ordnung fände, antwortete dieser mit: "Ja, selbstverständlich geht das nicht!"

"Ich höre immer nur, wir spielen so einen Hochtempofußball und alles ist so schnell geworden und alles ist so gut geworden bei uns in der Bundesliga - dann frag ich mich, wie geht das mit zehn Kilo Übergewicht? Das verstehe ich nicht", schloss Magath sein Statement zu Niklas Süles Gewicht ab.

Harte Worte vom Fitness-affinen Coach! Ob sich Süle etwas von der Kritik zu Herzen nimmt?