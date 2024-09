CFC frischt schwache Offensive auf und verpflichtet gleich zwei neue Spieler!

Chemnitz - Jetzt kommt Bewegung in den himmelblauen Kader! Mit Dardan Karimani (25) und Jong-min Seo (22) verpflichtete der Chemnitzer FC am Mittwoch frische Kräfte für die Offensive.

Der 25 Jahre Deutsch-Albaner, geboren in Soest, schoss in 31 Spielen sieben Tore. Sechs Treffer bereitete er vor.

Hinter Karimani liegt eine erfolgreiche Saison mit den Würzburger Kickers. Die Unterfranken wurden in der Regionalliga Bayern überlegener Meister. In der Aufstiegsrelegation scheiterten sie denkbar knapp an Hannover 96 II.

Dardan Karimani (25) ist ebenfalls neu bei den Himmelblauen. © IMAGO / HMB-Media

Seo trainierte in der vergangenen Woche zur Probe mit und überzeugte die Verantwortlichen um Sportdirektor Chris Löwe. Karimani ist seit Montag in Chemnitz. Beide könnten am Samstag im Auswärtsspiel beim Greifswalder FC nicht nur im Kader, sondern auch schon in der Startelf stehen.

"Beide Spieler bringen Komponenten in unser Spiel, die wir so noch nicht haben", ist Duda voller Hoffnung, dass bei seinen Stürmern der Knoten in Sachen Toreschießen jetzt endlich platzt.

Aus Chemnitz verabschiedet hat sich der verletzte Innenverteidiger Jan Koch. Der Routinier löste seinen Vertrag aus privaten Gründen vorzeitig auf.