CFC-Königstransfer nicht fit! Bozic sitzt auf der Bank

Chemnitz - Die Vorfreude ist riesig, die Euphorie groß: Mit dem Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena startet der CFC am Sonnabend, 14.05 Uhr, in die neue Regionalliga-Saison. Erwartet werden über 5000 Zuschauer. 1200 Dauerkarten wurden abgesetzt - so viele wie seit Jahren nicht.